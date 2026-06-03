Castrofilippo, la Pro Loco e il Comune accolgono una famiglia di emigrati dagli Stati Uniti

Una giornata all’insegna dell’emozione, della memoria e della riscoperta delle proprie radici. La comunità di Castrofilippo ha accolto oggi un gruppo familiare composto da 6 persone – genitori e figli – residenti in America, tornati nel paese d’origine per rinnovare il legame indissolubile con la propria terra natia.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalla Pro Loco di Castrofilippo, guidata dal presidente Antonio Domenico Sferrazza, insieme ai soci della locale Pro Loco e ai due ragazzi del Servizio Civile Universale. All’evento ha preso parte l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco, Arch. Gioacchino Baio, e dall’Assessore al Turismo, Salvatore Alessi. Il viaggio transoceanico della famiglia è stato gestito dai responsabili del tour operator dell’agenzia turistica Essence of Sicily, nelle persone di Valeria Amato e Alfonso Gagliano.

Accompagnati unicamente dal Presidente della Pro Loco e dai soci, gli ospiti hanno visitato la Chiesa Madre (Maria Santissima del Rosario), la Chiesa di Sant’Antonio Abate, il Santuario, ammirando la sua caratteristica facciata goticizzante con le due imponenti torri laterali. Successivamente, la famiglia è stata ricevuta ufficialmente presso il Palazzo Municipale, dove è stata accolta calorosamente dal Sindaco Baio e dall’Assessore Alessi, i quali hanno espresso il saluto istituzionale dell’intera cittadinanza.

A coronamento dell’incontro, la Pro Loco e l’Amministrazione hanno omaggiato ogni visitatore con una pergamena commemorativa, firmata congiuntamente dal Presidente Sferrazza e dal Sindaco Baio, il cui testo recita: “La Pro Loco Castrofilippo, unitamente al Sindaco e all’Amministrazione Comunale, esprimono il più vivo e caloroso benvenuto ai concittadini e discendenti residenti all’estero, oggi in visita al paese natio. Questa pergamena testimonia il legame indissolubile che unisce la nostra comunità a chi, pur lontano, custodisce nel cuore l’identità, le tradizioni e i valori della propria terra d’origine. Castrofilippo vi accoglie oggi e sempre a braccia aperte”.