Agrigento, il fair play parte dalla scuola: all’Istituto Gallo-Sciascia il Trofeo “Domenico Gareffa”

Una giornata dedicata ai valori dello sport, dell’educazione e della cittadinanza attiva. Si terrà venerdì 5 giugno 2026, alle ore 10:00, presso l’auditorium dell’Istituto “Gallo-Sciascia” di Agrigento, la manifestazione “Il fair play parte dalla scuola”, promossa dal Panathlon Club Agrigento in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’iniziativa rientra tra gli eventi ufficiali della Giornata Nazionale dello Sport 2026 per la provincia di Agrigento e avrà come momento centrale il Trofeo “Domenico Gareffa”, dedicato a una figura che ha segnato profondamente il mondo sportivo e scolastico del territorio.

Docente di Educazione Fisica e socio fondatore del Panathlon Club Agrigento, Domenico Gareffa è ricordato per il suo impegno nella diffusione dei valori autentici dello sport: disciplina, rispetto, inclusione e crescita personale. Il trofeo rappresenta un’occasione per rinnovare questi principi e trasmetterli alle nuove generazioni.

La mattinata si aprirà con l’accoglienza delle delegazioni scolastiche e i saluti istituzionali, per poi entrare nel vivo con un momento di riflessione sul significato del fair play e sul suo ruolo educativo all’interno della scuola.

Particolare rilievo sarà dato alla lettura delle Carte Etiche del Panathlon International, documenti che richiamano i valori universali dello sport: lealtà, responsabilità e rispetto delle regole. Un messaggio forte che le scuole sono chiamate a promuovere quotidianamente. Nel corso della cerimonia saranno premiate le istituzioni scolastiche che si sono distinte nelle fasi provinciali dei Nuovi Giochi della Gioventù 2025/2026, non solo per i risultati sportivi ma soprattutto per il comportamento corretto e lo spirito sportivo dimostrato.

Alla manifestazione parteciperanno dirigenti scolastici, docenti e studenti, protagonisti di un evento che vuole essere non solo celebrativo ma anche formativo per l’intera comunità. Con questa iniziativa, il Panathlon Club Agrigento e l’Ufficio Scolastico Provinciale ribadiscono un concetto fondamentale: il fair play nasce e si costruisce tra i banchi di scuola, dove si formano prima di tutto cittadini consapevoli, responsabili e rispettosi.