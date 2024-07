Burgio, una borsa di studio in memoria di Alessio Spitaleri

Il Comune di Burgio ha annunciato con orgoglio l’istituzione di una borsa di studio in memoria di Alessio Spitaleri, destinata agli studenti meritevoli della scuola secondaria di II grado che hanno conseguito una votazione di 100 e lode all’esame di maturità. L’iniziativa intende onorare la memoria del giovane Alessio, scomparso prematuramente, riconoscendo e sostenendo l’eccellenza accademica e l’impegno sociale dei giovani studenti.

La borsa di studio, del valore di € 500.00, rappresenta un riconoscimento importante per quei giovani che si sono distinti non solo per i risultati accademici eccellenti, ma anche per il loro comportamento esemplare e la partecipazione attiva nella comunità scolastica e sociale. Questa iniziativa vuole essere un incentivo per tutti gli studenti a perseguire con dedizione il proprio percorso formativo e a contribuire positivamente alla società.

L’assegnazione della borsa di studio avverrà durante una cerimonia pubblica, un evento significativo che vedrà la partecipazione della comunità e delle famiglie degli studenti. Sarà un momento per celebrare il merito e per rendere omaggio ai giovani che rappresentano il futuro della nostra società.

“Vogliamo sottolineare l’importanza dell’impegno scolastico e della partecipazione attiva nella comunità. Il nostro augurio è che questo premio possa essere un incentivo per i giovani a continuare a eccellere nei loro studi e nella vita,” ha dichiarato il Sindaco di Burgio Vincenzo Galifi.