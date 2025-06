A Calamonaci un convegno sulle demenze

Il Comune di Calamonaci, guidato dal Sindaco Pellegrino Spinelli, sempre per essere vicino a ogni tipo di problematica sanitaria e sociale allo stesso tempo. Venerdì 13 giugno prossimo, avrà luogo un interessante convegno dal titolo “Le demenze possono essere sconfitte”, promosso dal neuropsichiatra Dott. Paolo Li Bassi.

L’importante momento di riflessione avrà l’obiettivo di far conoscere ai più, tutti gli aspetti dell’importante patologia, e di dimostrare come si può convivere e come chi si occupa della cura delle persone affette da questa patologia, possa gestirla.

Il luminare relazionerà in merito a nuove cure e esami diagnostici che possono essere sempre di più innovativi al fine da riuscire a fare una diagnosi che individui per tempo la patologia, permettendo una diagnosi quanto più tempestiva.

“Momenti come questo sono importantissimi per una comunità, e non solo, al fine da assottigliare sempre di più un disagio sociale che può scaturire da importanti problematiche, ecco perché è importante la partecipazione di tutta la cittadinanza”, dichiara il sindaco.

Il convegno avrà luogo venerdì 13 giugno alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Calamonaci, in piazza San Vincenzo Ferreri.