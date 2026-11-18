Un bimbo della comunità di Calamonaci, 4 anni, è affetto da diabete, ed essendo troppo piccolo per gestire da solo la sua malattia, la mamma tutte le mattine va con lui a scuola e rimane lì per tutta la durata della giornata scolastica. Oltre ad essere munito di sensore, capita a volte che sia necessario effettuare un pungi dito e la mamma è sempre pronta ad intervenire. La legge non consente alle insegnanti di poter intervenire, ecco quindi che il Sindaco, ha accolto benevolmente la richiesta di aiuto dei giovanissimi genitori e grazie a fondi ministeriali affiancherà un OSS al bimbo.

L’ Oss avrà il compito di vigilare discretamente, senza invadere gli spazi scolastici e ricreativi, sarà una presenza rassicurante sia per lui ma ancora di più per i genitori, che potranno vivere alcune ore nella “normalità” sensa ansie e tensioni. Risulta essere il primo caso in tutta la regione e vuole essere uno sprono per quelle famiglie che versano in situazioni analoghe e non sanno come e a chi chiedere aiuto. Ma anche un precedente per quegli amministratori i cui cittadini hanno le stesse esigenze e quindi seguire questo esempio per poter essere di aiuto. Un esempio di vicinanza tra cittadini e istituzioni. Un progetto di amore e inclusione