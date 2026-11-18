Restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente chi amministra le ex Province siciliane e rilanciare il ruolo degli enti intermedi nella programmazione dello sviluppo dei territori. È l’obiettivo del disegno di legge presentato dal gruppo parlamentare Mpa-Grande Sicilia durante una conferenza stampa all’Assemblea regionale siciliana. La proposta introduce l’elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti dei Liberi consorzi comunali, dei sindaci metropolitani e dei rispettivi consigli. Il primo voto è previsto nel turno ordinario delle amministrative del 2027, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno, contemporaneamente nei nove enti di area vasta dell’Isola. Il testo, composto da dodici articoli, interviene sulla legge regionale 15 del 2015 e assume come riferimento il sistema elettorale dei comuni siciliani con più di 15mila abitanti, prevedendo per i vertici la maggioranza assoluta dei voti validi e l’eventuale ballottaggio. “Si tratta di un disegno di legge snello e lineare, ma aperto al confronto in Aula per integrare ulteriori argomenti, come la gestione dei rifiuti, dell’acqua e di altre centrali di spesa – ha detto Roberto Di Mauro, capogruppo Mpa-Grande Sicilia all’Ars -. Se vogliamo dare seguito alla legge e riprendere quanto previsto dalla legge del 1986, possiamo destinare risorse per far partire lo sviluppo dai territori”.

“Le Province devono assumere un ruolo concreto di gestione e coordinamento – ha aggiunto -, sostenuto dall’assegnazione di risorse finanziarie. Devono tornare protagoniste della programmazione sovracomunale, con una visione complessiva delle infrastrutture e della pianificazione del territorio. Confidiamo che il disegno di legge possa essere portato avanti immediatamente o ai primi di gennaio. L’obiettivo è arrivare all’elezione diretta nel 2027. Proponiamo il testo ai partiti, al Parlamento e all’opinione pubblica”. Il disegno di legge disciplina la composizione dei consigli, la nomina delle giunte, la durata quinquennale delle cariche e gli strumenti di controllo politico. Gli organi eletti nel 2025 rimarrebbero in carica fino all’insediamento di quelli scelti direttamente dai cittadini nel 2027. Nella relazione di accompagnamento, l’iniziativa richiama le indicazioni della Corte costituzionale sul rapporto tra rappresentanza e responsabilità politica, con particolare riferimento alla designazione automatica del sindaco metropolitano nel sindaco del capoluogo. Le indennità previste decorrerebbero dall’insediamento dei nuovi organi e graverebbero sui bilanci degli enti di area vasta. Il testo esclude nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.