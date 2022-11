Calamonaci, terzo raid in due settimane: tagliati alberi nel terreno di imprenditore

Salgono a tre, in appena due settimane, i raid vandalici messi a segno nei fondi agricoli di Calamonaci. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato in contrada Contrasto. Ignoti si sono intrufolati nel terreno di un imprenditore agricolo di 59 anni e hanno tagliato ben nove alberi di ulivo. L’uomo, dopo la scoperta, si è recato dai carabinieri della locale stazione e ha denunciato l’accaduto.

È il terzo danneggiamento in pochi giorni nella cittadina dell’agrigentino. La scorsa settimana sono stati abbattuti ben 21 alberi nel terreno di un produttore agricolo in contrada Ragolia. E prima ancora altri trenta alberi erano stati tagliati dal fondo agricolo di proprietà di un impiegato quarantunenne in contrada Valloni.

La Procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta.