Caltabellotta, intimidazione a funzionario comunale: istituzioni al suo fianco

IIl Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio comunale di Caltabellotta, nel condannare con

forza il vile atto intimidatorio compiuto ai danni di un funzionario comunale, porteranno il tema

della violenza all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, nel corso del quale discutere

e condividere con la cittadinanza ulteriori misure per ribadire il loro impegno costante verso una

comunità unita e fondata su valori solidi.

Le istituzioni cittadine hanno espresso piena solidarietà al funzionario e condannano con assoluta

fermezza il vile gesto, che non può trovare spazio in una comunità attiva e civile come quella di

Caltabellotta.

“Non lasceremo mai da solo chi è vittima di tali atti – dicono le istituzioni cittadine – intendiamo

combattere con determinazione ogni fenomeno di intimidazione e violenza. Questi gesti non devono

intimorire, ma semmai spronare a proseguire con ancora maggiore convinzione un impegno per il

rispetto delle regole e la tutela della giustizia. Siamo al fianco di chi è stato colpito da questo vile

gesto e continueremo a promuovere con determinazione i valori della legalità, della giustizia e del

rispetto delle regole”.

Aggiungono, inoltre, che il Comune di Caltabellotta si è sempre distinto come un esempio virtuoso,

in cui la trasparenza e il rispetto delle regole sono pilastri fondamentali.

“Siamo certi che l’intera cittadinanza saprà unirsi nel rifiuto di ogni forma di prevaricazione e violenza – concludono – dimostrando ancora una volta che Caltabellotta è e sarà sempre una terra di valori, impegno e solidarietà”.