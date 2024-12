Quaranta milioni di euro al SIRU Sicilia Occidentale: anche Caltabellotta tra i Comuni beneficiari

L’Assessore alle Politiche Comunitarie e alla Promozione Strategica del Territorio Vito Marsala è lieto di annunciare un importante risultato per lo sviluppo e la valorizzazione della Sicilia Occidentale. Con un finanziamento complessivo di 40 milioni di euro, il Sistema Integrato di Reti Urbane (SIRU) della Sicilia Occidentale potrà realizzare interventi strategici volti a promuovere la coesione territoriale, la sostenibilità ambientale e il rilancio economico dell’area.

Tra i Comuni beneficiari del finanziamento è compresa anche Caltabellotta, un territorio di straordinario valore storico, culturale e paesaggistico. Grazie a questo importante contributo, Caltabellotta avrà l’opportunità di sviluppare progetti mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare le sue risorse turistiche e ambientali.

L’assessore alle Politiche Comunitarie ha dichiarato: “Questo finanziamento rappresenta un passo fondamentale per la crescita sostenibile e integrata della Sicilia Occidentale. L’inclusione di Caltabellotta tra i Comuni beneficiari testimonia l’importanza di un approccio condiviso e sinergico nello sviluppo del nostro territorio. L’obiettivo è creare un sistema urbano interconnesso e resiliente, capace di generare benefici concreti per le comunità locali”.

Il programma del SIRU Sicilia Occidentale prevede una serie di interventi che spaziano dalla rigenerazione urbana alla valorizzazione del patrimonio culturale, dalla promozione del turismo sostenibile alla transizione ecologica. Questi progetti saranno elaborati in stretta collaborazione con i Comuni coinvolti, per rispondere alle specifiche esigenze di ciascun territorio.

“Il coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali – ha sottolineato l’assessore – è fondamentale per garantire la piena efficacia e sostenibilità degli interventi. Questo modello partecipativo è alla base della nostra strategia per un futuro più inclusivo e prospero per tutti i cittadini della Sicilia Occidentale”.