Caltabellotta
Truffe telefoniche a Caltabellotta, il sindaco Marciante invita i cittadini alla prudenza
Nelle ultime ore una cittadina è rimasta vittima di questo raggiro e numerose altre persone hanno ricevuto telefonate sospette
A Caltabellotta si segnalano diversi tentativi di truffa telefonica da parte di persone che si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine, avvocati o altri pubblici ufficiali. Nelle ultime ore una cittadina è rimasta vittima di questo raggiro e numerose altre persone hanno ricevuto telefonate sospette.
“Invitiamo la cittadinanza alla massima prudenza: non consegnate denaro o oggetti di valore a nessuno e, in caso di richieste sospette, contattate immediatamente un familiare o le Forze dell’Ordine”, dichiara in una nota il sindaco di Caltabellotta Biagio Marciante.
Redazione
0 commenti