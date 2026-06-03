Caltabellotta

Truffe telefoniche a Caltabellotta, il sindaco Marciante invita i cittadini alla prudenza

Nelle ultime ore una cittadina è rimasta vittima di questo raggiro e numerose altre persone hanno ricevuto telefonate sospette

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Caltabellotta si segnalano diversi tentativi di truffa telefonica da parte di persone che si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine, avvocati o altri pubblici ufficiali. Nelle ultime ore una cittadina è rimasta vittima di questo raggiro e numerose altre persone hanno ricevuto telefonate sospette.

“Invitiamo la cittadinanza alla massima prudenza: non consegnate denaro o oggetti di valore a nessuno e, in caso di richieste sospette, contattate immediatamente un familiare o le Forze dell’Ordine”, dichiara in una nota il sindaco di Caltabellotta Biagio Marciante.

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