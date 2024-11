Caltanissetta, firmati 19 misure di prevenzione: fogli di via, ammonimenti, avvisi orali e daspo urbano

Fogli di via, ammonimenti, avvisi orali e daspo urbano. Il questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso diciannove provvedimenti applicativi di misure di prevenzione. Nei confronti di due cittadini rumeni è scattato il foglio di via obbligatorio dopo essere stati denunciati dagli agenti delle Volanti per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Analoghi provvedimenti sono stati emessi nei confronti di tre pregiudicati della provincia di Catania: due arrestati dai poliziotti del Commissariato di Niscemi per rapina e lesioni personali e uno arrestato dai carabinieri di Gela per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Tutti non potranno far ritorno nei comuni dove sono stati commessi gli illeciti per un periodo da due a tre anni. Emessi anche cinque provvedimenti di avviso orale nei confronti di pregiudicati ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. I provvedimenti hanno raggiunto un gelese 48enne arrestato per rapina a un ufficio postale e lesioni personali; un gambiano 26enne finito in manette per rapina, furti e ricettazione; un gelese 21enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di hashish; un nisseno 31enne tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, e un sancataldese 26enne finito in manette per aver violato più volte la misura cautelare cui era sottoposto poiché indagato per rapina. Sono, invece, otto i provvedimenti di ammonimento per violenza domestica o stalking nei confronti di persone che hanno posto in essere condotte violente, con minacce e lesioni, o atti persecutori nei confronti delle loro conviventi o ex compagne. Tra i destinatari della misura un uomo che si è reso autore di revenge porn: dopo aver molestato e perseguitato l’ex compagna per circa un anno, l’ha minacciata di divulgare sul web foto e filmati che la ritraevano in atteggiamenti intimi, registrati a insaputa della donna, qualora la stessa non avesse risposto ai suoi insistenti tentativi di incontro. Per un 22enne di Niscemi, arrestato per minaccia e violenza a pubblico ufficiale, invece, è scattato il daspo urbano.