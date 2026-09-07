Caltanissetta, giovane tenta il suicidio: salvato in extremis da un soccorritore fuori servizio

Un intervento provvidenziale nella notte a Caltanissetta ha evitato una tragedia che rischiava di consumarsi nel silenzio. Intorno alle 00:43, grazie al coraggio e alla prontezza di Salvatore Gentile, soccorritore dell’associazione Soccorso Nisseno Ambulanze, un giovane è stato strappato alla morte.

Un ragazzo, schiacciato dal peso di gravi difficoltà economiche, ha tentato di togliersi la vita all’interno della propria abitazione tagliandosi le vene. L’intervento di Gentile, che in quel momento si trovava fuori servizio, si è rivelato decisivo.Il soccorritore stava rientrando a casa con la moglie e i figli quando, varcato il portone dello stabile, ha sentito urla disperate di aiuto provenienti dalle scale. Intuendo immediatamente il pericolo, Gentile si è precipitato verso l’appartamento e non appena varcata la soglia, la scena si è presentata drammatica: il giovane giaceva a terra immerso in un’ampia chiazza di sangue, ormai quasi privo di sensi.

Mantenendo la calma, il soccorritore è intervenuto all’istante per bloccare la forte emorragia, applicando un tamponamento d’emergenza sulle ferite per arrestare la fuoriuscita di sangue. Nel frattempo, insieme al fratello del ragazzo, ha allertato la centrale operativa tramite il Numero Unico di Emergenza. La rapidità e la precisione delle manovre effettuate da Gentile hanno permesso di stabilizzare il giovane e di mantenerlo in vita fino all’arrivo dei soccorsi strutturati.

Pochi minuti dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. Il personale medico, le forze dell’ordine e i vicini di casa intervenuti hanno espresso un sincero ringraziamento a Salvatore Gentile per la prontezza, l’altruismo e la perizia dimostrate. Un gesto che conferma come la vocazione di chi salva vite non si interrompa mai, nemmeno a fine turno.