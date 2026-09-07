Migranti: 93 sbarcati a Lampedusa

Novantatre migranti sbarcati all’alba a Lampedusa, dopo gli 84 di ieri. I primi 35 sono stati condotti da una motovedetta della Guardia costiera al molo Papa Francesco (ex Favarolo), due i minori: tra loro bengalesi, egiziani e pakistani che erano alla deriva su un barchino di 8 metri salpato da Zuwarah in Libia. Altri 58 sono stati bloccati dai carabinieri sulla strada di Ponente:hanno raccontato di essere stati portati sugli scogli con un’imbarcazione non ancora rintracciata; numerosi i minori e diversi hanno avuto bisogno di cure mediche. Sono 351 al momento nell’hotspot di contrada Imbriacola, compresi 112 minori non accompagnati. Per 68 e’ stato programmato il trasferimento in giornata a Porto Empedocle.