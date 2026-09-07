Agrigento

Trovate diverse banconote false in un’aiuola a Porta di Ponte, indagini 

Nei mesi scorsi molti commercianti, soprattutto proprietari di bar e piccole botteghe, hanno denunciato l’utilizzo di denaro contraffatto per piccole spese

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Diverse banconote false da dieci euro sono state rinvenute in un’aiuola nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, ad Agrigento. A fare la scoperta sono state le forze dell’ordine impegnate in controlli di routine nel centro cittadino. Gli agenti hanno trovato i soldi ai piedi di un albero. Tutto è stato sequestrato. Al via le indagini per capire chi ha lasciato quel denaro falso e a cosa gli servisse. L’ipotesi privilegiata è che qualcuno, alla vista delle forze dell’ordine, abbia abbandonato le banconote. Nei mesi scorsi molti commercianti, soprattutto proprietari di bar e piccole botteghe, hanno denunciato l’utilizzo di denaro contraffatto per piccole spese. 

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