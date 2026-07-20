Caltanissetta

Caltanissetta, migrante fugge durante controlli in ospedale e ferisce due carabinieri: bloccato

I carabinieri sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Momenti di tensione questa mattina a Caltanissetta, dove un ospite del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), accompagnato all’ospedale Sant’Elia per alcuni controlli sanitari, si è allontanato. L’uomo è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri in via Due Fontane. Durante le fasi del fermo avrebbe opposto resistenza e due militari dell’Arma sono rimasti feriti. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Sant’Elia. Alle operazioni ha partecipato anche personale della Polizia di Stato, intervenuto in supporto ai carabinieri in quanto già presente nella zona per un altro intervento.

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