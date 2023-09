Caltanissetta, va in Questura per denuncia e viene arrestato

I poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta hanno arrestato un trentacinquenne in esecuzione di provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ne disponeva l’arresto poiché condannato a scontare una pena a sei mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. L’uomo ieri mattina si è presentato agli sportelli dell’Ufficio relazioni con il pubblico della Questura per denunciare lo smarrimento del documento di riconoscimento. L’agente dell’URP, dopo gli accertamenti di rito, ha accertato che nei confronti del richiedente pendeva un ordine di carcerazione dovendo lo stesso scontare una pena a sei mesi di reclusione per furto aggravato.