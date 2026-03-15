Sicilia by Italpress

Scontro tra auto, cinque feriti

Incidente stradale che ha coinvolto una Hyundai Tucson ed una Renault Clio.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

RAGUSA (ITALPRESS) – Incidente stradale ieri alle 20.34 sulla provinciale Santa Croce Camerina-Comiso al Km 8, per un incidente stradale che ha coinvolto una Hyundai Tucson ed una Renault Clio.

A bordo della Tucson viaggiavano 4 persone due adulti e due minori trasferiti dal personale del 118 al Giovanni Paolo II di Ragusa mentre a bordo della Clio conducente trasferito a Guzzardi di Vittoria. I Vigili del fuoco hanno provveduto a illuminare e mettere in sicurezza l’area, verificando lo stato delle auto e delle batterie di trazione di una delle due ibride. Sul posto personale della Polstrada di Vittoria e della Radiomobile dei Carabinieri di Ragusa.

Foto: Vigili del Fuoco Ragusa
(ITALPRESS).

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