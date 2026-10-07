Caltanissetta

Circolavano con targhe alterate, sequestrati due autocarri

Nel corso del controllo del primo mezzo, la ditta ha inviato un secondo autocarro per il trasbordo della merce e anche questo, sottoposto a controllo, presentava le stesse irregolarità del primo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato di Caltanissetta ha sequestrato due autocarri intestati a una ditta di trasporti che circolavano con targa alterata e privi di copertura assicurativa. Nel corso del controllo del primo mezzo, la ditta ha inviato un secondo autocarro per il trasbordo della merce e anche questo, sottoposto a controllo, presentava le stesse irregolarità del primo.

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nell’ambito dei servizi di controllo volti a garantire la sicurezza della circolazione, ha sottoposto a controllo il conducente di un autocarro intestato a una ditta di trasporti, accertando che il numero di telaio del mezzo risultava associato ad una targa diversa da quella esposta. Il veicolo, inoltre, circolava sprovvisto della obbligatoria copertura assicurativa ed era privo di carta di circolazione. Nel corso del controllo di polizia la ditta inviava un secondo autocarro per il trasbordo della merce trasportata. Detto mezzo, sottoposto anch’esso a controllo da parte degli agenti, presentava le medesime irregolarità del primo, circolava infatti con targa di altro veicolo ed era sprovvisto di assicurazione. Entrambi gli autocarri sono quindi stati sequestrati amministrativamente e la ditta è stata sanzionata per un importo di circa 8mila euro. 

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