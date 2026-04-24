Caltanissetta

Colpito da un’emorragia cerebrale muore in ospedale il giornalista Franco Gallo

Il giornalista gelese Franco Gallo non ce l’ha fatta. Aveva 61 anni.

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Si è spento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove era ricoverato, il giornalista Franco Gallo, 61 anni, colpito giorni addietro da un’emorragia cerebrale.

L’uomo era stato colpito da un improvviso malore martedì scorso ed era stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove i medici avevano riscontrato una grave emorragia cerebrale. I medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento di Neurochirurgia seppur le condizioni erano apparse gravi fin da subito. Purtroppo oggi le sue condizioni, nonostante i tentativi dei rianimatori di tenerlo in vita, si sono ulteriormente aggravate. 

Franco Gallo aveva iniziato la sua professione giornalistica da giovanissimo. Era collaboratore del quotidiano “la Sicilia” dove si occupava prettamente di sport. Famosa la trasmissione che conduceva su Rete Chiara “Agorà” dove affrontava con garbo e professionalità le tante problematiche della città di Gela. Lascia un grande vuoto. 

La redazione di Grandangolo Agrigento si stringe in un grande abbraccio al dolore della famiglia.

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