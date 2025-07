Minacce al sindaco di Canicattì: solidarietà del Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale di Canicatti Mimmo Licata in nome e per conto del Consiglio comunale nella sua interezza, esprime solidarietà al sindaco Vincenzo Corbo per le gravi minacce subite nei giorni scorsi presso l’ospedale di Canicattì. Un episodio inaccettabile, che colpisce non solo la persona ma anche il ruolo istituzionale che rappresenta.

“Amministrare oggi – afferma Licata – è sempre più difficile, anche a causa di tensioni sociali, disagio e fenomeni di inciviltà che nessun amministratore, da solo, può risolvere. La politica locale, soprattutto nei piccoli e medi comuni, è spesso lasciata sola ad affrontare situazioni complesse, con strumenti limitati e con un crescente clima di ostilità. Riteniamo sia necessario, ora più che mai, accendere i riflettori sul rispetto dovuto alle istituzioni e a chi ogni giorno si impegna, con serietà e senso del dovere, per il bene della comunità e per offrire servizi essenziali. Minacce e intimidazioni non possono e non devono trovare alcuno spazio nella nostra società: vanno respinte con fermezza, condannate senza esitazioni e contrastate con la forza della legalità e della solidarietà collettiva. Al sindaco Corbo va la nostra vicinanza umana e politica, con l’auspicio che possa continuare il proprio mandato con la determinazione che ha sempre dimostrato”.