Deve scontare 5 anni di carcere, arrestato truffatore seriale

La Polizia di Stato ha arrestato a Caltanissetta un uomo che deve scontare una pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione a seguito di diverse condanne per truffe commesse on-line. La Squadra Mobile lo ha fermato in seguito a un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’uomo, a partire dal 2010, si è reso, infatti responsabile di una serie di truffe commesse sul web. La serialità delle condotte ha portato all’aumento di pena previsto per l’applicazione della recidiva aggravata e reiterata. Una volta rintracciato a Caltanissetta dai poliziotti della Squadra Mobile, l’arrestato è stato condotto in carcere.