Gela, cacciatore annega in un laghetto artificiale: trovato il cadavere

Un cacciatore di 61 anni, Crocifisso Scepi, è morto annegato in un laghetto a Gela. A dare l’allarme per la sua scomparsa sono stati i familiari che, non vedendolo rincasare, si sono rivolti ai carabinieri. Sono scattate le ricerche seguendo il percorso che il commerciante con l’hobby della caccia faceva di solito. In prossimità di un laghetto è stato trovato il fucile e il cane. Ma dell’uomo nessuna traccia. Sono stati quindi chiamati i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno rintracciato e riportato a galla il corpo senza vita dell’uomo. Il cadavere non presentava segni di violenza.