Mancato pagamento dell’affitto, il Comune sfratta l’Accademia Michelangelo

Nessun accordo, nè il pagamento degli arretrati dovuti: il Comune di Agrigento avvia le procedure per lo sfratto dell’Accademia di Belle Arti Michelangelo.

Il Municipio ha formalizzato oggi l’avvio delle procedure legali per uno sfratto per morosità riguardante la sede dell’istituzione scolastica in via Bac Bac.

La decisione scaturisce dal mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del locatario per l’intera annualità 2025 e per una parte residua relativa al 2023.

Secondo quanto riportato nel documento del Settore Affari Generali e Legali, l’ente comunale ha tentato invano di recuperare il credito attraverso diverse diffide formali. Fallito anche il tentativo di mediazione obbligatoria lo scorso 14 aprile 2026, conclusosi con esito negativo a causa della mancata presentazione della controparte, l’amministrazione ha deliberato di procedere per vie giudiziarie davanti al Tribunale di Agrigento.

Non si tratta certamente di un periodo felice per l’Accademia, che si trova da alcuni mesi al centro del ciclone per gli attestati rilasciati ad alcuni alunni che alla fine sono stati riconosciuti privi di valore accademico in seguito al ritiro del riconoscimento ministeriale.