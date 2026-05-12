Agrigento

Agrigento, festa a sorpresa per i 96 anni del Cavaliere Gaetano Allotta

Il Cavaliere Gaetano Allotta ha sempre custodito un profondo legame con l’Istituzione, alimentato dalla memoria del padre e da un sincero sentimento di riconoscenza verso l’Arma

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Anche quest’anno, i Carabinieri hanno organizzato una festa a sorpresa, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, per il 96° compleanno del Cavaliere di Gran Croce Avvocato Gaetano Allotta, da sempre legato alla grande famiglia dell’Arma.

A voler formulare personalmente gli auguri, questa mattina, manifestando l’affetto e la vicinanza di tutti i militari della provincia, è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio, insieme a una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale.

Figlio dell’Appuntato dei Carabinieri Benedetto Allotta, il Cavaliere Gaetano Allotta ha sempre custodito un profondo legame con l’Istituzione, alimentato dalla memoria del padre e da un sincero sentimento di riconoscenza verso l’Arma.

Un legame che trova una delle sue espressioni più significative nella Targa “Appuntato Allotta”, riconoscimento da lui ideato e istituito in memoria del padre, che ogni anno, in occasione della Festa dell’Arma, viene conferito al militare che si è particolarmente distinto nello svolgimento dell’attività di servizio. Il momento augurale si è svolto in un clima di grande cordialità e commozione, con il taglio della torta e gli auguri rivolti al Cavaliere Allotta, figura profondamente stimata e da decenni vicina ai Carabinieri agrigentini.

Con questo semplice ma significativo gesto, il Comando Provinciale ha voluto rinnovare il proprio affetto verso una persona che, attraverso la memoria familiare, l’impegno civile e la costante vicinanza all’Arma, continua a rappresentare un esempio di attaccamento ai valori di servizio, dedizione e riconoscenza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

La nuova Stidda e il mandamento mafioso di Canicattì, chieste 7 condanne 
di Gioacchino Schicchi

Mancato pagamento dell’affitto, il Comune sfratta l’Accademia Michelangelo
Apertura

Tragedia in mare, tenta di salvare consorelle dalle onde: suora muore annegata 
Apertura

Ribera dice addio a Domenico Smeraglia, domani lutto cittadino e funerali 
Apertura

Cantieri non a norma e lavoratori in nero, “stangata” per due imprenditori agrigentini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv