Apertura

Tragedia in mare, tenta di salvare consorelle dalle onde: suora muore annegata 

Una suora - Nadir Santos da Silva - è morta annegata nel tentativo di salvare dalle onde alcune sue consorelle che si erano tuffate per fare un bagno

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Tragedia nel mare di Vaccarizzo, a Catania. Una suora – Nadir Santos da Silva – è morta annegata nel tentativo di salvare dalle onde alcune sue consorelle che si erano tuffate per fare un bagno. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri al Villaggio Delfino.

Le religiose si erano recate in spiaggia per trascorrere alcune ore di relax. Alcune di loro hanno deciso di fare un bagno ma le onde, in breve tempo, le hanno trascinate più al largo. Suor Nadir, capendo la situazione di difficoltà delle consorelle, si è tuffata in acqua per soccorrerle ma – purtroppo – non è riuscita a fare ritorno. Le esequie saranno celebrate giovedì, alle 16, nella chiesa madre di San Giovanni La Punta e ad officiarle sarà l’Arcivescovo di Catania.

Così su facebook la parrocchia San Giovanni Battista di San Giovanni La Punta: “Ringraziamo Dio per il dono della sua vita, per la sua presenza tra noi e per tutta la sua dedizione all’Istituto, alla Chiesa e alla missione di collaborare alla salvezza delle anime. Il suo impegno, la sua testimonianza e il suo amore rimarranno vivi nei nostri cuori”

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragedia in mare, tenta di salvare consorelle dalle onde: suora muore annegata 
Apertura

Ribera dice addio a Domenico Smeraglia, domani lutto cittadino e funerali 
Apertura

Cantieri non a norma e lavoratori in nero, “stangata” per due imprenditori agrigentini 
di Gioacchino Schicchi

Stop alle autobotti, Canicattì si prepara al peggio: proclamato il preallarme di protezione civile
Apertura

Rubato trattore dal valore di 10 mila euro a Racalmuto, indagini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv