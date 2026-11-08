Agrigento

Spiagge Pulite, nuovo appuntamento con Legambiente a Cannatello

L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, alle ore 10:00, presso il Giardino di Abid e la foce del fiume Naro, nella zona di Cannatello.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La tutela dell’ambiente e la salvaguardia del nostro patrimonio naturale passano anche attraverso piccoli gesti concreti. È con questo spirito che Legambiente Agrigento, insieme alla Consulta Ambientale e al Comitato di Quartiere Cannatello, promuove l’iniziativa #SpiaggePulite, una giornata dedicata alla pulizia e alla valorizzazione del nostro litorale. L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, alle ore 10:00, presso il Giardino di Abid e la foce del fiume Naro, nella zona di Cannatello.

L’obiettivo è quello di coinvolgere cittadini, associazioni, volontari e tutti coloro che hanno a cuore il territorio in un’azione concreta contro l’abbandono dei rifiuti e il degrado ambientale. Non si tratta soltanto di raccogliere plastica e rifiuti, ma soprattutto di lanciare un messaggio importante: le spiagge, il mare e i nostri corsi d’acqua sono un bene comune e, come tali, meritano rispetto, attenzione e cura.Perché un ambiente più pulito è una responsabilità condivisa e il cambiamento comincia dalle nostre azioni“; si legge nella nota.

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