Artù va in pensione, dopo 11 anni conclude il suo percorso come cane soccorso

Il Dipartimento della Protezione Civile Sicilia dedica un pensiero speciale ad Artù, Labrador che, proprio nel giorno del suo undicesimo compleanno, conclude il proprio servizio operativo come cane da soccorso con la Odv Gruppo Cinofili Magnavis Sicilia.

Per tutti questi anni Artù ha rappresentato una preziosa risorsa nelle attività di ricerca, operando nell’ambito della Protezione Civile della Regione Siciliana, sempre al fianco del suo conduttore Francesco Scuto. Numerose le attività di ricerca alle quali ha preso parte, mettendo a disposizione le proprie capacità, il proprio addestramento e una straordinaria dedizione al servizio della comunità.

“Tra tutte, si legge in una nota del Dipartimento di Protezione civile, vogliamo ricordare in modo particolare la ricerca di Caronia, che ha rappresentato per Artù e per il suo conduttore una delle esperienze operative più impegnative e umanamente più intense: le ricerche della mamma Viviana e del piccolo Gioele, la cui scomparsa aveva profondamente colpito l’intera comunità.Le fotografie che accompagnano questo post vogliono essere anche una testimonianza di quella difficile esperienza e del contributo offerto da Artù in una circostanza così delicata.Con il raggiungimento di questo importante traguardo si conclude una significativa carriera operativa, caratterizzata da impegno, professionalità e da un rapporto di profonda collaborazione e fiducia tra cane e conduttore.Al nostro Artù va il ringraziamento dell’intero Gruppo Cinofili Magnavis Sicilia per il prezioso servizio svolto in questi anni, nelle numerose attività di ricerca e soccorso. A Francesco Scuto il nostro riconoscimento per la dedizione, la costanza e il lavoro condiviso con il suo compagno a quattro zampe”.