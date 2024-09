Incidente sulla statale 190 Canicattì-Gela: tre feriti

Incidente lungo la strada statale 190 Canicattì-Gela dove un’auto è uscita di strada dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo, coinvolgendo anche un’altra vettura. Il bilancio è di tre feriti; per uno dei passeggeri, che presentava difficoltà respiratorie, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118, e i Carabinieri che si sono occupati di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.