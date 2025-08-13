Cronaca

Trolley sospetto in strada: intervento degli artiicieri

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale, che ha contribuito alla delimitazione dell'area interessata, i Vigili del fuoco e un’ambulanza.

Pubblicato 29 secondi fa
Da Redazione

È da poco terminato l’intervento degli artificieri dell’Arma dei Carabinieri, giunti da Caltanissetta e da Catania, per mettere in sicurezza un’area adiacente al Mc Donald’s di Gela, dove era stata segnalata la presenza sospetta di un trolley abbandonato.

I Carabinieri del locale Reparto territoriale sono intervenuti in via Venezia per eseguire una valutazione preliminare, hanno delimitato l’area e fatto allontanare tutte le persone presenti, collaborati da personale della Polizia di Stato, per poi richiedere l’intervento dei militari specializzati artificieri antisabotaggio dei Comandi provinciali di Caltanissetta e Catania. Giunto sul posto, il personale specializzato dell’Arma ha avviato le procedure di messa in sicurezza del trolley, che a esito di scansione è risultato vuoto; è stato quindi rimosso dagli stessi artificieri. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale, che ha contribuito alla delimitazione dell’area interessata, i Vigili del fuoco e un’ambulanza.

