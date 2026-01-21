Hashish suddiviso in dosi e soldi contanti, arrestato pusher

I Carabinieri del Norm – Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno tratto in arresto un giovane cittadino extracomunitario per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è concretizzata nel centrale corso Umberto I, ove i Carabinieri, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato la presenza in atteggiamento sospetto del giovane, procedendo alla sua identificazione.

I militari hanno quindi effettuato accurata perquisizione personale, successivamente estesa al domicilio, al cui esito sono stati rinvenuti nella sua disponibilità 14 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisi in 16 dosi in bustine termosaldate, nonché 220 euro in banconote di piccolo taglio, “verosimile provento dell’attività delittuosa, oltre che materiale vario per il confezionamento dello stupefacente”. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 27enne è stato arrestato, e sottoposto al rito direttissimo: “su di lui convergono gravi elementi indizianti in ordine al capo di imputazione di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria . L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio, tra cui il centro storico.