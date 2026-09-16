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Dramma a Favara, 86enne prende una pistola e si spara alla testa in mezzo la strada

L’anziano ha preso una pistola legalmente detenuta e si è sparato in mezzo la strada davanti gli occhi increduli dei passanti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Dramma a Favara. Un pensionato di 86 anni si è suicidato in mezzo la strada, lungo via Vittorio Veneto, sparandosi un colpo di pistola alla testa davanti agli occhi increduli dei passanti. Le persone che hanno assistito alla scena sono rimaste sotto shock.

L’uomo, un bracciante agricolo, avrebbe usato una pistola legalmente detenuta. Secondo primissime informazioni, che dovranno comunque trovare necessari riscontri investigativi, l’anziano avrebbe lasciato un biglietto annunciando il gesto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Agrigento e i militari della locale Tenenza

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