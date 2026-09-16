Agrigento

Colpi di pistola contro un portone in via Dante, indaga la polizia 

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi la scorsa notte contro un portone di un condominio in via Dante, nel centro di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Giuseppe Castaldo



Quattro colpi di pistola calibro 7.65 sono stati esplosi la scorsa notte contro un portone di un condominio in via Dante, nel centro di Agrigento. I proiettili (tre andati a segno) hanno infranto l’ingresso dello stabile. I colpi, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati esplosi da qualcuno che si trovava – forse a bordo di un’auto o di una moto – sul lato opposto della carreggiata. La circostanza emerge dal ritrovamento di alcune ogive per terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica e i poliziotti della Squadra mobile.

Gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere che insistono in zona. Non è ancora chiaro a chi sia rivolta la pesante intimidazione. Accertamenti sul caso sono ancora in corso. Soltanto pochi giorni fa, in via Gioeni, si era verificato un altro increscioso episodio con il lancio di una molotov contro la finestra di un’abitazione di una giovane coppia. 

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