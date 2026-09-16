Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, vìola divieto di avvicinamento e si presenta sotto casa dell’ex: arrestato

In attesa della convalida d'arresto l'uomo, di Naro, è stato ristretto agli arresti domiciliari

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, di Naro, sottoposto a un provvedimento di divieto di dimora nel territorio di Palma di Montechiaro e di divieto di avvicinamento alla persona offesa e di allontanamento dalla casa familiare.

I militari dell’Arma durante un normale servizio di pattugliamento hanno notato l’uomo alla guida di un ciclomotore nei pressi di un distributore di carburante lungo la Strada statale 115 e hanno deciso di seguirlo. L’uomo si è fermato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, sostenendo di essere andato a salutare i figli prima di recarsi al lavoro.

Dopo gli accertamenti del caso l’uomo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna e di dimora nel territorio di Palma di Montechiaro. In attesa della convalida d’arresto è stato ristretto agli arresti domiciliari; domani si presenterà in Tribunale accompagnato dal legale, l’avvocato Ignazio Terranova, per la direttissima.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Paga 8 mila euro al suocero per sposare la figlia? Aperta inchiesta 
di Giuseppe Castaldo

Il maxi incendio alla Omnia di Licata, condanna definitiva ad 11 anni e 8 mesi per D’Antona
di Gioacchino Schicchi

Scuola “Pirandello”, dopo quasi 6 mesi arriva lo sgombero: “Non è staticamente sicura”
Apertura

Dramma a Favara, 86enne prende una pistola e si spara alla testa in mezzo la strada
di Giuseppe Castaldo

Colpi di pistola contro un portone in via Dante, indaga la polizia 
banner italpress istituzionale banner italpress tv