Agrigento

Maddalusa senz’acqua da oltre quattro mesi: quasi 13 mila firme per chiedere il ritorno delle autobotti

"Questo è un appello per un atto di giustizia sociale", si legge nella petizione lanciata dall'avvocato Salvatore Pennica. "Non possiamo più attendere mentre le nostre vite vengono oscurate dalla mancanza di una risorsa che dovrebbe essere garantita a ogni essere umano."

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

A una settimana dal lancio, quasi 13mila persone hanno firmato su Change.org la petizione “Distribuire acqua ai cittadini di Maddalusa”, che chiede al Comune di Agrigento e ad Aica, il gestore del servizio idrico, di garantire una distribuzione regolare dell’acqua al quartiere costiero agrigentino, privo di rifornimento idrico da oltre quattro mesi.

L’erogazione è stata sospesa il 9 maggio scorso, al termine dello stato di emergenza idrica regionale: senza un regolare contratto d’utenza, precluso per legge agli edifici non sanabili, Aica non può più garantire il rifornimento tramite autobotte. Per mesi centinaia di famiglie, tra cui bambini, anziani e persone con disabilità, si riforniscono alla fontana pubblica di Bonamorone.

“Questo è un appello per un atto di giustizia sociale”, si legge nella petizione lanciata dall’avvocato Salvatore Pennica. “Non possiamo più attendere mentre le nostre vite vengono oscurate dalla mancanza di una risorsa che dovrebbe essere garantita a ogni essere umano.”

La richiesta continua a crescere velocemente alla vigilia della seduta del Consiglio comunale di domani giovedì 17 settembre, durante la quale sarà discussa una mozione urgente, proposta dal consigliere Fabio Catania, per il ripristino del servizio straordinario di autobotti nel quartiere.

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