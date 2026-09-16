Scuola “Pirandello”, dopo quasi 6 mesi arriva lo sgombero: “Non è staticamente sicura”

È trascorso un intero semestre dalla una nota ufficiale con cui la Regione Siciliana aveva imposto lo stop, eppure l’atto formale è arrivato soltanto ora. E nel frattempo chi garantiva per la sicurezza degli studenti?

Nella giornata di oggi il sindaco di Agrigento Michele Sodano ha decretato lo sgombero e la chiusura dell’edificio scolastico di via Acrone che ospita il Liceo Politi (da tempo trasferitosi altrove) e la scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello in forza di un parere giunto il 20 aprile 2026, quando era insediata la precedente amministrazione.

In quella data l’Assessorato dell’Istruzione della Regione siciliana aveva trasmesso al protocollo dell’ente la richiesta di chiusura immediata dell’immobile, in seguito all’esito delle verifiche sismiche condotte dal Libero Consorzio sulla propria porzione di stabile. Nonostante la gravità della situazione e l’urgenza di tutelare studenti e personale scolastico, la burocrazia e il cambio di guida amministrativa hanno rallentato i passaggi istituzionali: il Municipio, tra l’altro, ha sempre contestato gli esiti di quei controlli, impegnandosi (ad aprile) a nominare uno strutturista che potesse effettuare nuove verifiche. Solo che, anche in questo caso, gli uffici si sono attivati solo adesso.

L’ordinanza di chiusura è quindi arrivata a mesi di distanza da quella comunicazione e soltanto dopo che sono stati completati i provvedimenti necessari per ricollocare le classi in altre sedi, garantendo così la continuità dell’attività didattica prima di formalizzare lo stop definitivo all’utilizzo dell’edificio che, sebbene chiuso all’attività didattica è rimasto in questi mesi aperto per tutto il personale non scolastico.

San Giullannu senza dannu, si usa dire ad Agrigento.