Caltanissetta

In preda alla gelosia: colpisce il fratello con un cacciavite: arrestato

Il 45enne è stato condotto al carcere di Caltanissetta

Pubblicato 46 secondi fa
Da Redazione

La Polizia di Stato a Caltanissetta ha arrestato un quarantacinquenne nella flagranza di reato di lesioni personali aggravate. L’uomo, nella notte di domenica, si è reso autore di un’aggressione nei confronti del proprio fratello coabitante, per futili motivi. L’aggressore, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, pregiudicato per svariati reati ed ammonito dal Questore di Caltanissetta, sarebbe entrato nella camera da letto del fratello accusandolo di intrattenere una relazione con la propria attuale compagna, quindi in preda alla gelosia, lo avrebbe colpito con un cacciavite, procurandogli lesioni lungo varie parti del corpo e agli arti. I poliziotti, giunti presso l’abitazione a seguito di una richiesta pervenuta sulla linea di emergenza, hanno raccolto la denuncia della vittima e, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno sequestrato due cacciaviti trovati nella stanza dell’aggressore. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, l’arrestato è stato condotto al carcere di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Gip presso il locale Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

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