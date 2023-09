Incidente autonomo a Gela, ferite due ragazze

Incidente autonomo questa notte a Gela sulla strada adiacente al porto. Due ragazze sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale per le cure necessarie. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza che era alla guida di una fiat 500 ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’alta velocità, andando a sbattere sul ciglio della strada. Sul posto lanciato l’allarme sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Gela, e la polizia che si sta occupando della dinamica dell’incidente. Fortunatamente per le ragazze nulla di grave.