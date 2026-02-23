PRIMO PIANO

Licata, scontro tra auto e uno scooter: un ferito

Il sinistro si è verificato in via Gela

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente stradale a Licata in via Gela. A scontrarsi per cause in corso di accertamento, una vettura e uno scooter. Ad avere la peggio il giovane che era a bordo dello scooter, che è rimasto ferito ed è stato accompagnato presso l’ospedale per le cure necessarie.
Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Traffico in tilt.

Licata, scontro tra auto e uno scooter: un ferito
