Caltanissetta

Maltrattamenti in famiglia, tre arresti nel nisseno

I provvedimenti sono stati emessi dall’Autorità Giudiziari a carico di soggetti condannati in via definitiva e di soggetti indagati.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Gli agenti della Questura di Caltanissetta hanno eseguito tre provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’Autorità Giudiziari a carico di soggetti condannati in via definitiva e di soggetti indagati.

Un settantenne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile poiché condannato alla pena di 11 mesi e 12 giorni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie e di ubriachezza. L’uomo, beneficiando delle misure alternative alla detenzione, sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

Un trentasettenne è stato tratto in arresto in applicazione della misura cautelare della custodia in carcere poiché indagato per reiterati maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna. Infine, nei confronti di un trentenne è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con collocamento presso una comunità terapeutica poiché indagato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori.

