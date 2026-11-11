Porto Empedocle, Forza Italia scarica Martello dopo il passaggio a Futuro Nazionale

I rapporti già tesi tra il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello e Forza Italia sono giunti ad un punto di rottura forse definitivo. Goccia che ha fatto traboccare il vaso è il passaggio del primo cittadino al partito di Vannacci, “Futuro Nazionale”, di cui il partito di Tajani dice di essere stato messo a conoscenza solo a cose fatte dalla stampa.

“L’attuale amministrazione empedoclina, nata sotto una candidatura dall’ispirazione civica – dice la nota – viene pertanto stravolta da tale personale iniziativa, non comunicata ad alcuna forza politica che ha sostenuto l’attuale amministrazione, né condivisa con alcuno. Forza Italia di Porto Empedocle ritiene che tale incauta adesione stravolga sensibilmente l’ispirazione della maggioranza che amministra l’Ente, specialmente in questo momento molto delicato per il futuro della città”.

Quanto basta, dicono dal partito, per “prendere le distanze dal sindaco Martello”, anche in considerazione del fatto, dicono, che in questi mesi non sono arrivate dal sindaco le risposte che i cittadini aspettavano soprattutto dal punto di vista del futuro dell’Ente, che adesso è destinato ad un nuovo dissesto finanziario. “In un paese già fortemente diviso la scelta in solitaria del sindaco crea ulteriori ed irreparabili fratture – concludono -, una scelta assunta senza alcun preliminare condivisione”.