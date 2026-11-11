Porto Empedocle, l’ex assessore attacca la Giunta dopo il dissesto: “Scelta punitiva, io non ci sto”

A poche settimane dalle sue dimissioni dalla Giunta comunale di Porto Empedocle, l’ormai ex assessore rompe il silenzio. E lo fa con toni duri e perentori, prendendo nettamente le distanze dall’improvviso via libera al dissesto finanziario dell’Ente approvato dall’amministrazione guidata dal sindaco Calogero Martello. Un’uscita di scena che assume i contorni di una vera e propria sfida politica, mossa, spiega l’ex componente dell’esecutivo, dal “dovere morale e politico di tutelare la verità e i cittadini empedoclini”. Al centro della contestazione c’è la gestione dei conti pubblici. Secondo l’ex assessore, il baratro del dissesto non era l’unica via d’uscita.

“In tutti questi anni non mi sono mai chiuso nelle stanze del municipio – dichiara -. Il mio lavoro è stato quotidiano, vissuto per strada e tra la gente, cercando risposte concrete e spendendo ogni energia per evitare la scure dell’ennesimo fallimento. Proprio con questo spirito avevamo presentato un Piano di Riequilibrio finanziario che, dati alla mano, risultava assolutamente percorribile e sostenibile. Si poteva e si doveva salvare il Comune senza arrendersi”.

Invece, denuncia l’ex amministratore, poco dopo il suo addio alla Giunta si sarebbe optato per la resa: “È stata dimostrata un’evidente incapacità di gestire la situazione finanziaria, imboccando la strada del dissesto le cui conseguenze gravissime si scaricheranno, purtroppo ancora una volta, su cittadini e imprese locali”. Rivendicando con orgoglio la propria appartenenza a Forza Italia, l’ex assessore sottolinea come la sua cultura politica si basi su “responsabilità, lavoro sul campo e risanamento, e mai sulla resa di fronte alle difficoltà”.

Il suo intervento si conclude con un appello accorato rivolto a tutte le forze politiche della città: “È il momento di fare una profonda e seria riflessione sul destino di questo paese. Dobbiamo chiederci chiaramente cosa vogliamo davvero per il futuro di Porto Empedocle. Non possiamo più permetterci navigazioni a vista, resoconti di comodo e pressappochismo che determinano scelte punitive per la cittadinanza. Serve uno scatto di orgoglio e una visione a lungo termine”.