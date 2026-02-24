Minacce e botte alla moglie dal 2023, arrestato marito violento

I carabinieri hanno eseguito a Gela (Caltanissetta) un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne, già sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa, e accusato adesso di maltrattamenti.

L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un presunto accoltellamento tra le mura domestiche. Nonostante i coniugi avessero inizialmente tentato di ricondurre le ferite a un incidente domestico, i dubbi sulla veridicità del racconto hanno indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. Il sopralluogo nell’abitazione ha rivelato uno scenario inequivocabile: tracce di sangue diffuse, segni di colluttazione e ambienti a soqquadro.

Una volta posta in condizioni di sicurezza e lontana dal marito, la donna ha trovato il coraggio di raccontare una drammatica realtà fatta di reiterati maltrattamenti fisici e psicologici subiti sin dal 2023. La vittima ha formalizzato poi la denuncia ed è stata trasferita in una struttura protetta insieme ai figli minori. Per l’uomo, invece, si sono spalancate le porte del carcere.