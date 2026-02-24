Messina

Bimbo di tre anni muore dopo dieci mesi di ricovero, indagati oltre 15 sanitari 

Nel registro degli indagati risultano iscritti a vario titolo oltre 15 sanitari che hanno operato e avuto in cura il piccolo nel corso dei 10 mesi di degenza

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta dopo la morte di un bambino di 3 anni che ha perso la vita lo scorso 17 febbraio dopo un lungo ricovero nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Nel registro degli indagati risultano iscritti a vario titolo oltre 15 sanitari che hanno operato e avuto in cura il piccolo nel corso dei 10 mesi di degenza.

La famiglia del bimbo, che ha presentato un esposto, è assistita dall’avvocato Antonio Cozza del foro di Perugia. Nei prossimi giorni verrà conferito l’incarico per l’autopsia che dovrà chiarire se il decesso è riconducibile esclusivamente alla gravità della patologia iniziale del bambino e alle complicanze insorte nel tempo oppure se vi siano stati eventuali errori o ritardi nel percorso diagnostico-terapeutico. La famiglia del piccolo si era presentata all’ospedale di Catania l’ 1 aprile del 2025.

“Il bimbo – spiega il legale dei genitori – aveva uno scompenso cardiorespiratorio e una cardiopatia congenita con insufficienza mitralica e successiva miocardite. È stato trasferito subito a Taormina e lì è stato operato il 2 aprile”. Un lungo ricovero fino al 17 febbraio. Quando il suo cuore ha smesso di battere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Bimbo di tre anni muore dopo dieci mesi di ricovero, indagati oltre 15 sanitari 
Catania

Benzina mescolata con l’acqua, sequestrati 8 mila litri di gasolio in un distributore
Agrigento

Prende a schiaffi la moglie davanti i figli minorenni, denunciato 40enne 
Apertura

Telecamere in autolavaggio senza autorizzazione, denuncia e multa per il titolare
Licata

Licata, scontro tra auto e uno scooter: un ferito
Caltanissetta

Niscemi, i Vigili del fuoco recuperano 300 libri della Biblioteca Marsiano
banner italpress istituzionale banner italpress tv