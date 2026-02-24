Apertura

Morto agricoltore di 44 anni, era caduto da un albero a Ribera 

Maricel Neagu, conosciuto a Ribera come Marcello, è deceduto ieri pomeriggio. Lascia moglie e figlio adolescente. Una tragedia nella tragedia considerato che la famiglia, lo scorso anno, ha perso la figlia di 9 anni a causa di un male incurabile

Maricel Nicolae Neagu, conosciuto da tutti come Marcello, è morto. Non ce l’ha fatta l’agricoltore che negli scorsi giorni era caduto da un albero, da un’altezza di circa sette metri, in contrada Magone a Ribera. Troppo gravi le ferite riportate e, in particolare, il trauma cranico. L’uomo è deceduto ieri pomeriggio all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato trasferito d’urgenza. Marcello lascia la moglie Efi Liliana e un figlio adolescente, Maricel.

Una tragedia nella tragedia. Lo scorso anno la famiglia aveva perso la figlia di nove anni, Elisabetta Maria, a causa di un male incurabile. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di capire con esattezza quanto accaduto. Maricel, secondo una prima ricostruzione, sarebbe salito su una scala per raggiungere un pino e, una volta in quota, si sarebbe arrampicato con una motosega. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso l’equilibrio, precipitando al suolo. L’agricoltore stava lavorando in una villetta con altre due persone. 

