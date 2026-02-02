Caltanissetta

Nasconde un chilo di hashish nel suo appartamento, arrestato 21enne

Sequestrato anche un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento della droga

Pubblicato 51 secondi fa
Da Redazione

I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coadiuvati dal personale del Reparto territoriale di Gela, hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un uomo di 21 anni.

Nel suo appartamento, nel cuore del centro di Gela, hanno trovato e sequestrato oltre un chilo di hashish accuratamente nascosto all’interno di un armadietto. Sequestrato anche un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento della droga.

