Catania

Anziano scomparso ritrovato morto sui binari della linea ferroviaria

Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stato ritrovato senza vita Gregorio Todaro, l’anziano di 83 anni scomparso il 23 gennaio. Il corpo è stato individuato lungo i binari della linea ferroviaria Messina-Catania, tra le stazioni di Mili e Tremestieri. Il ritrovamento è avvenuto al termine di un’indagine congiunta di Polfer e carabinieri. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso.

