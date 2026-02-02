Apertura

Intimidazione a Palma di Montechiaro, bottiglia e benzina sul furgone di marito e moglie

Non ci sono dubbi sul messaggio intimidatorio all'indirizzo di una coppia di coniugi di Palma di Montechiaro

Pubblicato 26 minuti fa
Da Franco Castaldo

Non ci sono dubbi sul messaggio intimidatorio all’indirizzo di una coppia di coniugi di Palma di Montechiaro. Qualcuno ha cosparso con del liquido infiammabile il furgone di proprietà di un quarantenne del posto e poi lasciato anche all’interno dell’abitacolo una bottiglia con tracce di benzina. I destinatari del “messaggio” sono un produttore agricolo, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palma di Montechiaro che hanno avviato le indagini. Come primo passo dell’attività investigativa sarebbe state sentite le persone offese. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di telecamere e tracce lasciate da chi ha voluto lanciare quella che pare a tutti gli effetti una intimidazione. 

