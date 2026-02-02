Grotte

Grotte, auto prende fuoco mentre è in marcia: illesa una donna

La donna quando si è accorta del problema si è accostata e si messa in salvo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Panico nel tardo pomeriggio di ieri a Grotte, quando un’auto, una Fiat Punto, con a bordo una donna, mentre stava percorrendo la strada che conduce al Calvario ha preso fuoco. La signora accortasi del problema, con coraggio e diligenza ha posteggiato il mezzo in modo da non recare danni alle cose vicine, e si è messa in salvo.

Sul luogo lanciato l’allarme si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicatti che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area; presenti anche i carabinieri della locale stazione di Grotte. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

“Ringrazio di vero cuore i Vigili del Fuoco per l’immediato intervento di questa sera; come sempre, con coraggio, dedizione e professionalità hanno prontamente spento il rogo dell’auto in via Aldo Moro. Un ulteriore plauso ai Carabinieri della Stazione di Grotte, anch’essi intervenuti con prontezza e professionalità. Desidero sottolineare, a scanso di equivoci e inutili sensazionalismi, che si è trattato di un evento assolutamente accidentale”, scrive in una nota il sindaco
Alfonso Provvidenza.

