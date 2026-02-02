Apertura

In rianimazione dopo essere stato picchiato per la “sporcizia” dei cani, chiesti tre arresti 

L'episodio risale al 13 ottobre a Canicatti'. La vittima, colpita con calci e pugni, e' ricoverata in rianimazione

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per tre uomini accusati di avere picchiato selvaggiamente un vicino di casa al termine di una lite per la sporcizia dei cani. L’episodio risale al 13 ottobre a Canicatti’. La vittima, colpita con calci e pugni, e’ ricoverata in rianimazione. Sotto inchiesta tre cittadini rumeni di 20, 35 e 52 anni.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha chiesto il carcere e il gip Iacopo Mazzullo, dopo l’interrogatorio preventivo, dovra’ decidere se accogliere la richiesta. I tre indagati, assistiti dall’avvocato Paolo Ingrao, hanno sostenuto di essere stati aggrediti con un coltello e di essersi difesi. Secondo la ricostruzione della procura, invece, dopo un litigio per le pessime condizioni igieniche in cui la vittima avrebbe tenuto i suoi cani, avrebbero inseguito il vicino, scaraventandolo contro la porta della sua abitazione e facendogli battere la testa per terra, per poi continuare a colpirlo fino a farlo svenire.

