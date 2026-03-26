Non ha abusato dei figli minorenni, assolto 47enne

E’ stato assolto, con formula piena, dalle accuse di abusi sessuali e maltrattamenti a danno dei due figli minorenni. La decisione è stata emessa per un uomo di 47 anni di Gela, a processo davanti alla Corte d’assise di Caltanissetta.

Al termine dell’istruttoria dibattimentale, anche la procura ha escluso elementi che potessero fondare le accuse iniziali, richiedendo l’assoluzione. I difensori, gli avvocati Paola Turco e Antonio Gagliano, hanno ribadito che non ci furono mai né abusi né violenze di altro genere. I consulenti della procura e quelli della difesa non hanno individuato comportamenti dei minori che potessero far risalire a possibili abusi sessuali o a una condizione di turbamento.

L’imputato, sentito durante l’istruttoria dibattimentale, ha più volte sostenuto di non aver mai abusato dei figli né di averli maltrattati. L’ex moglie, che ha la potestà genitoriale sui minori, è parte civile nel procedimento. Per i fatti che lo hanno portato a processo, il quarantasettenne perse la responsabilità genitoriale. Ha dichiarato che non vede i figli da ormai otto anni.